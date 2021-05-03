В Пермском крае девушка-подросток сделала подруг проститутками

Несовершеннолетние жительницы Чайковского зарабатывали проституцией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чайковском (Пермский край) 17-летняя девушка вовлекла подруг в занятия проституцией. Об этом сообщается на сайте СУ СКР края. Противоправной деятельностью подростки занимались с сентября по ноябрь прошлого года.

«Следствием и судом установлено, что несовершеннолетняя, находясь на территории Чайковского городского округа, с целью извлечения преступного дохода осуществила деяния, направленные на организацию занятия проституцией своих несовершеннолетних знакомых 2004 и 2003 годов рождения», — говорится на сайте ведомства.

Клиентов для своих подруг девушка-подросток находила с помощью соцсетей. Часть дохода, полученного подругами от клиентов, она оставляла себе. Пермячка признана виновной в организации занятия проституцией другими лицами с использованием несовершеннолетних (п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ). Суд приговорил ее к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.