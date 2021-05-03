03 мая 2021
02 мая 2021
01 мая 2021
30 апреля 2021

В Пермском крае девушка-подросток сделала подруг проститутками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ноги. Челябинск, тень, ноги, весна, девушка
Несовершеннолетние жительницы Чайковского зарабатывали проституцией Фото:

В Чайковском (Пермский край) 17-летняя девушка вовлекла подруг в занятия проституцией. Об этом сообщается на сайте СУ СКР края. Противоправной деятельностью подростки занимались с сентября по ноябрь прошлого года.

«Следствием и судом установлено, что несовершеннолетняя, находясь на территории Чайковского городского округа, с целью извлечения преступного дохода осуществила деяния, направленные на организацию занятия проституцией своих несовершеннолетних знакомых 2004 и 2003 годов рождения», — говорится на сайте ведомства.

Клиентов для своих подруг девушка-подросток находила с помощью соцсетей. Часть дохода, полученного подругами от клиентов, она оставляла себе. Пермячка признана виновной в организации занятия проституцией другими лицами с использованием несовершеннолетних (п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ). Суд приговорил ее к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...