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30 апреля 2021

В центре Екатеринбурга ребенок попал под трамвай. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, трамвай, общественный транспорт, маршрут25
10-летняя девочка попала под трамвай Фото:

На проспекте Ленина 69/1 трамвай сбил ребенка. Как сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, девочка двигалась на велосипеде на красный сигнал светофора, на ней не было шлема и световозвращающих элементов.

«10-летняя девочка, управляя велосипедом, пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и была сбита трамваем, в результате чего получила травмы», — рассказали в ведомстве.

Ребенка осмотрели врачи, предварительный диагноз — сотрясение головного мозга. По словам отца девочки, они шли с прогулки домой, девочка уехала вперед на велосипеде, и отец не заметил, как она выехала на проезжую часть.

На месте происшествия сотрудники Гоставтоинспекции составили процессуальные документы, установили личности участников ДТП. Обстоятельства ДТП выясняются. Сотрудники полиции проведут обследование образовательной организации, в которой обучается пострадавший ребенок, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге. Также материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних.

Обстоятельства ДТП будут выясняться
Фото:
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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