На проспекте Ленина 69/1 трамвай сбил ребенка. Как сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, девочка двигалась на велосипеде на красный сигнал светофора, на ней не было шлема и световозвращающих элементов.
«10-летняя девочка, управляя велосипедом, пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и была сбита трамваем, в результате чего получила травмы», — рассказали в ведомстве.
Ребенка осмотрели врачи, предварительный диагноз — сотрясение головного мозга. По словам отца девочки, они шли с прогулки домой, девочка уехала вперед на велосипеде, и отец не заметил, как она выехала на проезжую часть.
На месте происшествия сотрудники Гоставтоинспекции составили процессуальные документы, установили личности участников ДТП. Обстоятельства ДТП выясняются. Сотрудники полиции проведут обследование образовательной организации, в которой обучается пострадавший ребенок, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге. Также материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних.
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