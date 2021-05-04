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В Перми после сноса ядовитых домов осталась стихийная свалка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снесенные дома в Нижневартовске. Нижневартовск, строительный мусор, снос дома
Строительный мусор остался после сноса формальдегидных домов Фото:

Жители Березников Пермского края пожаловались на строительный мусор, оставшийся после сноса формальдегидных домов. Стихийная свалка образовалась в микрорайоне Усольский, где строилось жилье для переселенцев из зоны техногенной аварии. Очевидцы опубликовали фотографии мусора в паблике «Типичный правый берег» соцсети «Вконтакте».

«В микрайоне Усольскиий разобрали формальдегидные дома […] посмотрите на эти ужасающие фото свалки — во что превратили это место? А ведь дети гуляют вблизи этой свалки», — написал на правах анонимности подписчик паблика. В комментариях березниковцы отмечают, что ветер разносит мусор по округе. «Весь пенопласт с этих домов раздуло ветром по всему лесу! Сейчас снег сошел, и стало страшно смотреть на этот мусор», — написала жительница города Татьяна Лабутина.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города, ответ на него к моменту публикации материала не поступил. Снос «вредных» домов в Березниках начался несколько лет назад. При демонтаже строений был допущен ряд нарушений, а компанию, занимавшуюся сносом домов, привлекли к административной ответственности.

Построенные дома предназначались для горожан, чье жилье попало в опасную зону провалов. На их строительство были потрачены сотни миллионов рублей (по ценам 2006 года), однако строения оказались непригодными для проживания — они выделяли токсичный и опасный для здоровья газ — формальдегид.

Мусор остался после сноса вредных домов
Фото:
Березниковцы отмечают, что власти не спешат вывозить строительный мусор
Фото:

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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