Челябинские туристы застряли в Гималаях из-за отмены перелетов

Группа челябинских туристов продолжит восхождение на Эверест, несмотря на прекращение авиасообщения (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Группа челябинских туристов, среди которых оказался основатель студии Ruvison, продюсер Алексей Левин, лишается возможности вернуться на родину из-за отмены авиаперелетов между Россией и Непалом. В данный момент они находятся на полпути к вершине Эвереста и не успеют в аэропорт до 6 мая — момента приостановки авиасообщения, сообщил URA.RU Левин.

«Мы чисто физически не успеем спуститься с гор и сможем быть в столице Непала — Катманду — только после 8 мая. Между тем сообщается, что вернуться надо до 6 мая», — рассказал Левин URA.RU. У группы туристов нет возможности взять в аренду вертолет для оперативного спуска с горы, эта услуга обойдется в пять тысяч долларов.

На звонок URA.RU продюсеру ответил интерактивный автоответчик, который отправляет информацию Левину при следующем сеансе связи. В соцсети «ВКонтакте» продюсер был в последний раз 2 мая, выходя в интернет из базового лагеря у подножия Эвереста. Челябинец нашел возможность связаться с редакцией URA.RU и отправил ряд видео напрямую из Непала. По данным Левина, группа решила продолжить восхождение и решить, как им возвращаться в Россию, уже после покорения Эвереста. Этим вопросом сейчас занимается посольство России в Непале.

Международное авиасообщение между Россией и Непалом будет временно прекращено с 6 мая. Причиной этого в российском посольстве называют резкое ухудшение эпидемиологической обстановки, отсутствие свободных мест в непальских больницах и соответствующей материальной базы.