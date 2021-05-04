Аналитик предупредил о смертельной опасности смартфона

Эльдар Муртазин посоветовал не экономить на зарядном устройстве для смартфона Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Неоригинальные зарядки для смартфонов, купленные в интернете или с рук, могут воспламениться при использовании, что влечет смертельную опасность для человека. Такое предупреждение в разговоре с URA.RU сделал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Не нужно покупать зарядки в переходах, с рук и прочее. Если вы покупаете в интернете у незнакомого продавца, то зарядка, скорее всего, окажется поддельной, и это может привести не просто к выходу аккумулятора из строя и износу его, но и к воспламенению устройства, поломке. Это не пустые слова, ежегодно это происходит, а в России ежегодно несколько человек от этого умирают», — рассказал URA.RU Муртазин. Также смертельную опасность представляет использование смартфона в ванне с водой, когда он находится на подзарядке, подчеркнул аналитик.

Кроме того опасность может грозить, если пользователь решит разобрать свой смартфон, отметил Муртазин. «Если вы все-таки разбираете устройство, не протыкайте и ни в коем случае не задевайте аккумулятор, потому что если вы нарушите его оболочку, он может воспламениться», — сказал он. Здоровью также могут угрожать дешевые аксессуары для смартфона, такие как наушники или чехлы, которые могут вызвать аллергические реакции или ожоги кожных покровов.

Смартфон не может стать опасным сам по себе, если так происходит, в этом может быть виноват сам пользователь, заявил в беседе с URA.RU управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман. «В самих смартфонах опасности нет. Проблема может возникнуть только в том случае, если человек пытается делать селфи в опасных для жизни местах. Есть примеры, когда для людей это очень печально заканчивалось», — объяснил собеседник агентства. Он добавил, что при поломке смартфон, как и любую технику, необходимо нести к специалистам, а не пытаться починить устройство самостоятельно.