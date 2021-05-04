В России животных будут отправлять на «пенсию»

Цирковых животных будут отправлять на «пенсию» в крымский сафари-парк, если они больше не могут участвовать в представлениях из-за возраста. Об этом сообщили в Росгосцирке.
«Когда они (цирковые животные — прим. URA.R) в силу возраста уже не могут работать в цирке, мы обязаны позаботиться о наших подопечных. Здесь, в сафари-парке „Тайган“, все животные Росгосцирка получат своеобразную „пенсию“ в прекрасных условиях на юге нашей страны», — цитирует гендиректора Росгосцирка Сергея Белякова пресс-служба.
В рамках соглашения Росгосцирка и крымского парка уже открыт первый вольер для содержания слонов, который является самым большим в России. «Слоны освоили вольер, они купались, обсыпали себя песком и демонстрировали, что им прекрасно», — отметил директор парка «Тайган» Олег Зубков.
Ранее общественники обвинили Белякова в незаконном вступлении в должность. По их мнению, он не придумал собственную стратегию развития предприятия.
Подписывайтесь на URA.RU в