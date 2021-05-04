Патрушев рассказал о неожиданном увлечении Путина

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Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ в ЦВЗ «Манеж». Москва, путин на экране, послание федеральному собранию, путин владимир на экране
Президент России увлекается волейболом Фото:

Президент России Владимир Путин увлекается волейболом и разбирается в нем весьма профессионально. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Он очень интересуется именно волейболом, он смотрит матчи. Зная, что я тоже проявляю к этому интерес, он потом делится [впечатлениями], говорит свое мнение, и, вы знаете, достаточно профессионально», — цитирует ТАСС Патрушева.

Президент России также обладает званием мастера спорта по дзюдо и самбо, обладает девятым даном по тхэквондо и карате годзю-рю. По карате кекусин его дан на единицу ниже. Также за свою жизнь он стал заслуженным тренером России по самбо. Помимо этого, Путин занимается горными лыжами, плаваньем, хоккеем на любительском уровне.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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