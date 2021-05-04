04 мая 2021

В Госдуме заявили об организациях, готовящих беспорядки в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Несогласованная акция протеста после объявления приговора оппозиционеру-блогеру. Москва, автозак, полиция, росгвардия, протест, омон, несогласованная акция
В Госдуме нашли виновных в незаконных акциях Фото:

В поле зрения комиссии по расследованию вмешательства извне оказались около 10 иностранных центров, которые специализируются на подготовке акций протеста и массовых беспорядков в Российской Федерации. Об этом заявил депутат Госдумы Василий Пискарев.

По словам депутата, данные центры занимаются проведением курсов и тренингов для граждан России. Возвращаясь в страну, они пытаются организовывать незаконные акции, устраивать беспорядки, пропагандировать наркотики и вовлекать несовершеннолетних в дестабилизирующую деятельность. «В поле зрения Комиссии находится около 10 таких центров и более 40 их выпускников», — передает заявление Пискарева официальный Telegram-канал комиссии.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о выборах в Госдуму. Если его примут, в нижнюю палату парламента не смогут избираться люди, причастные к экстремистским и террористическим организациям. Кроме того, россиянам запретят работать в иностранных неправительственных организациях, которые признаны нежелательными. Срок лишения свободы за руководство такой НПО составит от 2 до 6 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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