Террористам запретят участвовать в выборах в России

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Пленарное заседание Государственной Думы РФ. 27 февраля 2015г., госдума, заседание
Законопроект уже внесли в Госдуму Фото:
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Россиянам, причастным к экстремистским или террористическим организациям, могут запретить избираться в Госдуму. Такой законопроект уже внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ.

«Законопроектом предлагается предусмотреть, что не имеет права быть избранным депутатом Государственной думы гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, признанных судом экстремистскими или террористическими организациями», — указано в пояснительной записке к законопроекту, пишет ТАСС. Автором документа стала группа депутатов, в том числе председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»). За участие в экстремистских и террористических организациях в российском законодательстве также предусмотрена уголовная ответственность (ст. 208 и 282.2 УК РФ).

В апреле суд приостановил деятельность в России штабов блогера Алексея Навального и его «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом). Решение принято в рамках уголовного дела о признании организаций экстремистскими. По мнению обвинителей, организации занимаются дестабилизацией политической обстановки в стране и угрожают основам конституционного строя. Позже Росфинмониторинг внес штабы Навального в реестр юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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