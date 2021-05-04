Террористам запретят участвовать в выборах в России

Россиянам, причастным к экстремистским или террористическим организациям, могут запретить избираться в Госдуму. Такой законопроект уже внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ.
«Законопроектом предлагается предусмотреть, что не имеет права быть избранным депутатом Государственной думы гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, признанных судом экстремистскими или террористическими организациями», — указано в пояснительной записке к законопроекту, пишет ТАСС. Автором документа стала группа депутатов, в том числе председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»). За участие в экстремистских и террористических организациях в российском законодательстве также предусмотрена уголовная ответственность (ст. 208 и 282.2 УК РФ).
В апреле суд приостановил деятельность в России штабов блогера Алексея Навального и его «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом). Решение принято в рамках уголовного дела о признании организаций экстремистскими. По мнению обвинителей, организации занимаются дестабилизацией политической обстановки в стране и угрожают основам конституционного строя. Позже Росфинмониторинг внес штабы Навального в реестр юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности.
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