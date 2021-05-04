Госдума помешает россиянам, которые хотят работать с иностранцами

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Красная площадь. Москва, госдума, государственная дума, российский флаг, триколор, флаг россии, москва
Госдума может запретить россиянам работать в иностранных организациях Фото:

Россиянам запретят работать в иностранных неправительственных организациях, которые признаны нежелательными. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

«Гражданам РФ хотят запретить участвовать в деятельности иностранных неправительственных организаций, признанных нежелательными. Срок лишения свободы за руководство такой НПО составит от 2 до 6 лет», — сообщает радио «Говорит Москва».

Ранее в Госдуму также внесли законопроект о выборах в Госдуму. Если его примут, в нижнюю палату парламента не смогут избираться люди, причастные к экстремистским и террористическим организациям, избираться в Госдуму РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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