Госдума помешает россиянам, которые хотят работать с иностранцами

Россиянам запретят работать в иностранных неправительственных организациях, которые признаны нежелательными. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.
«Гражданам РФ хотят запретить участвовать в деятельности иностранных неправительственных организаций, признанных нежелательными. Срок лишения свободы за руководство такой НПО составит от 2 до 6 лет», — сообщает радио «Говорит Москва».
Ранее в Госдуму также внесли законопроект о выборах в Госдуму. Если его примут, в нижнюю палату парламента не смогут избираться люди, причастные к экстремистским и террористическим организациям, избираться в Госдуму РФ.
Подписывайтесь на URA.RU в