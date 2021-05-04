Тиктокер из деревни собрался баллотироваться в депутаты от КПРФ

Алексей Дудоладов, известный в Tik-Tok как «Лёха из деревни», собирается баллотироваться в Заксобрание Омской области от КПРФ. Он отметил, что лучше многих понимает проблемы жителей деревень.
«Я как никто другой понимаю, какие проблемы интересуют жителей деревенских населенных пунктов. Я умею отстаивать свою точку зрения и смогу постоять за людей, которые попадают в трудные ситуации», — рассказал тиктокер изданию «Подъем».
По его мнению, люди устали слушать обещания депутатов, которые не выполняются. Студент заявил, что собирается помогать людям и отстаивать их права. Кроме того, блогер отметил, что фронт проблем в деревнях России большой, в том числе с жильем, дорогами, медициной и интернетом. По его мнению, можно запустить «какую-то комплексную машину, которая бы ездила по деревням и делала диагностику».
Ранее студент Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов записал видеообращение, в котором рассказал, что не может заниматься дистанционно из дома, так как у него нет стабильного интернета. Для занятий ему приходится залезать на дерево и обучаться оттуда, передает телеканал 360.
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