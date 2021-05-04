04 мая 2021

Ученый обнаружил неожиданное последствие коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Михаилом Клименко. Екатеринбург, ногти, дресс код, жест двумя руками, руки, мужской маникюр
На ногтях у переболевших коронавирусом могут появиться белые линии или бороздки Фото:
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Коронавирус COVID-19

У переболевших коронавирусом на отросших ногтях могут появиться линии или бороздки. Об этом предупредил британский профессор Тим Спектор.

«Ногти после коронавируса медленно отрастают, оставляя светлые горизонтальные линии», — написал Спектор на своей странице в Twitter. По его словам, такой симптом также может являться признаком травмы ногтей, недостатка витаминов, кори, скарлатины и диабета. Профессор подчеркнул, что линии на ногтях появляются не у всех переболевших COVID-19.

Также ученые выяснили, что коронавирус оказывает влияние на мозг. Например, более 33% переболевших инфекцией столкнулись с неврологическими или психиатрическими расстройствами. Также коронавирус негативно воздействует на легкие, сердце и другие жизненно важные органы, пишет RT.

Ранее врачи рассказали, как отличить коронавирус от сезонной аллергии или ОРВИ, сообщает Life. По их словам, одним из главных отличий между инфекциями является кашель.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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