Ученый обнаружил неожиданное последствие коронавируса

У переболевших коронавирусом на отросших ногтях могут появиться линии или бороздки. Об этом предупредил британский профессор Тим Спектор.
«Ногти после коронавируса медленно отрастают, оставляя светлые горизонтальные линии», — написал Спектор на своей странице в Twitter. По его словам, такой симптом также может являться признаком травмы ногтей, недостатка витаминов, кори, скарлатины и диабета. Профессор подчеркнул, что линии на ногтях появляются не у всех переболевших COVID-19.
Также ученые выяснили, что коронавирус оказывает влияние на мозг. Например, более 33% переболевших инфекцией столкнулись с неврологическими или психиатрическими расстройствами. Также коронавирус негативно воздействует на легкие, сердце и другие жизненно важные органы, пишет RT.
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