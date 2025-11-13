Госдеп США удалил упоминания о риске ядерной войны с СССР

Всего было удалено 15 страниц текста Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Госдеп США удалил упоминание учений НАТО Able Archer 83 из книги об администрации 40-го президента США Рональда Рейгана. Эти учения, по сообщениям СМИ, могли спровоцировать ядерную войну с СССР. Сама книга была опубликована еще в январе на сайте Госдепа. Об этом пишут СМИ.

«Государственный департамент без объяснения причин удалил записи о риске непреднамеренной ядерной войны с СССР из-за учений НАТО Able Archer в 1983 году. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP)», — пишет «ТАСС». Ведомство в ответ на появившуюся новость заявило, что имеет право не предоставлять публичного уведомления данного действия. Сейчас вместо пропавших страниц расположено уведомление, что они были удалены.