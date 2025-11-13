Госдеп США удалил упоминания о риске ядерной войны с СССР
Всего было удалено 15 страниц текста
Фото: Ксения Сальникова © URA.RU
Госдеп США удалил упоминание учений НАТО Able Archer 83 из книги об администрации 40-го президента США Рональда Рейгана. Эти учения, по сообщениям СМИ, могли спровоцировать ядерную войну с СССР. Сама книга была опубликована еще в январе на сайте Госдепа. Об этом пишут СМИ.
«Государственный департамент без объяснения причин удалил записи о риске непреднамеренной ядерной войны с СССР из-за учений НАТО Able Archer в 1983 году. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP)», — пишет «ТАСС». Ведомство в ответ на появившуюся новость заявило, что имеет право не предоставлять публичного уведомления данного действия. Сейчас вместо пропавших страниц расположено уведомление, что они были удалены.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова к продолжению диалога с Госдепом США после телефонной беседы президентов России и США. Продолжить диалог, как уточнила Захарова, необходимо для укрепления достигнутых в ходе разговора двух лидеров пониманий.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.