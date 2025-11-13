Эксперты объяснили, как президентские гранты помогают укреплять культурный суверенитет России

Поддержку получили разные по масштабам проекты — от фестиваля под руководством именитого дирижера Валерия Гергиева до показов спектаклей на селе Фото: Илья Московец © URA.RU

Координационный комитет грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) поддержал 810 проектов из 86 регионов страны на общую сумму почти 4,8 млрд рублей. Сами победители юбилейной 15-й «волны» привлекут на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий еще 6,44 млрд рублей. Эксперты отмечают, что фонд стал действенным механизмом поддержки тех начинаний, которые укрепляют культурный суверенитет РФ и укрепляют духовные ценности.

Лидерами по числу поддержанных проектов стали Москва, Нижегородская область, Санкт-Петербург и Удмуртия. Далее следуют Белгородская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская, Омская и Тюменская области. По суммам грантов в топ-10 вошли Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская, Московская, Челябинская, Новосибирская, Ярославская, Омская области, Донецкая народная республика и Самарская область, сообщают в ПФКИ.

Бизнес и общественные организации активно вкладывают в культурные проекты и собственные деньги, отметил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко Фото: Роман Наумов © URA.RU

425 победивших заявок, или 52,5% от общего числа поддержанных грантами — проекты некоммерческих организаций. Авторы 187 проектов-победителей (23%) — команды муниципальных учреждений. Еще 100 (12,4%) — инициативы коммерческих компаний, 98 (12,1%) — индивидуальных предпринимателей.

Общее софинансирование проектов ПФКИ за время его работы достигло 100% — это 45,4 млрд рублей, отметил на заседании координационного комитета фонда первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Это важная задача, которую ставил президент при запуске работы ПФКИ, чтобы кроме государственных денег обязательно было софинансирование и от бизнеса, и от общественных организаций», — подчеркнул он.

Авторы проектов привлекают партнеров, чтобы реализовать свои инициативы полноценно, рассказал председатель экспертного совета конкурсов ПФКИ Игорь Матвиенко Фото: Роман Наумов © URA.RU

В юбилейном, 15-м отборе уровень софинансирования достиг рекордных 134%, сообщил председатель экспертного совета конкурсов ПФКИ, народный артист России Игорь Матвиенко. «Эта цифра демонстрирует очень понятную тенденцию: команды ищут партнеров, чтобы проект был полноценно реализован. В значительном количестве заявок собственные ресурсы превышают объем запрашиваемого гранта», — обратил внимание Матвиенко.

С каждым новым конкурсом проекты становятся все более проработанными, рассказал гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. По его словам, чтобы получить поддержку, заявка должна быть качественной, с сильным партнерским началом и точно финансово выверена.

«Команды серьезно относятся к анализу культурной жизни родных регионов. Как итог — социокультурные проекты, которые с момента получения грантовых средств востребованы и полностью готовы к тому, чтобы быть реализованными.

Тем, кто не стал победителем завершившегося конкурса, рекомендую до 2 декабря внести доработки в проект, учитывая экспертные оценки, и подавать их на конкурс снова», — добавил Карманов.

ПФКИ был создан по указу президента России Владимира Путина в 2021 году Фото: Роман Наумов © URA.RU

Самый масштабный из поддержанных проектов — «Гений места», возглавляемый известным дирижером, гендиректором Мариинского и Большого театров Валерием Гергиевым. Это первый в России фестиваль, который раскрывает музыкальное наследие тех городов, где родились великие русские композиторы — Модест Мусоргский (Псков), Сергей Рахманинов (Великий Новгород), Николай Римский-Корсаков (Тихвин), Петр Чайковский (Смоленск) и другие. Самый маленький проект — «Свет в тени: патриотизм через искусство» из села Новая Таволжанка в Белгородской области. Его авторы планируют показать спектакль теней «Мальчиш-Кибальчиш снова в строю» для детей и провести еще десятки мероприятий.

Прием заявок на новый, 16-й конкурс культурных грантов продлится до 2 декабря, сообщил гендиректор ПФКИ Роман Карманов Фото: Роман Наумов © URA.RU

ПФКИ стал ключевым инструментом государственной культурной политики, укрепления духовных ценностей и развития творческого потенциала страны, подчеркивают эксперты. Инициатива Владимира Путина по созданию фонда — своевременное и точное решение, обеспечившее поддержку талантливых авторов и коллективов по всей стране, считают они.

«Талантливым авторам в силу их творческой природы очень нужна поддержка. Сегодня, когда формируется новый культурный ландшафт, основанный на истинных ценностях, когда перед авторами проектов в сфере культуры, искусства, творческих индустрий открываются новые возможности, наличие такой поддержки от государства через ПФКИ становится важным подспорьем в реализации самых интересных, ярких и перспективных идей и важных смыслов. Благодаря фонду сотни проектов увидели свет, множество одаренных людей получили возможность творческой реализации», — комментирует директор Пушкинского музея Ольга Галактионова.

ПФКИ стал важнейшим инструментом культурной политики в России, решающим поставленные президентом задачи, уверен гендиректор Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, секретарь Союза театральных деятелей, член Совета по культуре и искусству при президенте, генеральный продюсер международного фестиваля классической музыки «Кантата» Андрей Борисов.

«Важно, что фонд поддерживает инициативы с мест, региональные культурные идеи и проекты, держит в фокусе внимания самоорганизацию творческих людей, инвестирует в них. И такая работа окупается сторицей — значительное количество заявленных проектов отражают традиционные ценности, которые делают Отчизну сильнее», — говорит эксперт.

Фонд уникален в мировом масштабе, его деятельность вызывает за рубежом восхищение и легкую зависть, признается американский дирижер Мариинского театра Кристиан Кнапп. По его словам, поддержка ПФКИ позволяет воспроизводить бесценное наследие русской культуры, популяризовать произведения Чайковского и Шостаковича, организовывать настоящие музыкальные паломничества и посвящения. «Эта инвестиция в классику позволяет и нам, иностранным деятелям культуры, уверенно смотреть в будущее в ожидании грандиозных проектов», — считает Кнапп.

Главный итог работы фонда — не число поддержанных заявок, а качество смыслов, которые они несут, полагает генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева. «ПФКИ доказал, что является действенным механизмом поддержки именно тех начинаний, что отражают духовный код нации, укрепляют культурный суверенитет России. Инициатива президента по созданию фонда оказалась предельно точной — она позволяет инвестировать в живую ткань нашей культуры», — объяснила эксперт.