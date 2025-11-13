С Дурова сняли ограничения на перемещение

«Запрет на въезд, наложенный французскими властями на генерального директора Telegram-миллиардера Павла Дурова в связи с расследованием в отношении его платформы для обмена сообщениями, был полностью снят», — пишет Bloomberg . Решение было принято следователями 10 ноября.

В августе прошлого года французские власти задержали Павла Дурова, когда он выходил из частного самолета в парижском аэропорту. Дурова задержали на четыре дня для допроса. Французские власти беспокоила возможность использования Telegram для передачи зашифрованных сообщений. Также основанием для ареста бизнесмена стало его нежелание взаимодействовать с правоохранительными органами. Его обвинили в соучастии в преступлениях, совершаемых в Telegram, включая терроризм, мошенничество, отмывание денег, сокрытие информации и распространение запрещенного контента. Об этом сообщал «Пятый канал». Дуров последовательно отрицал все обвинения.