С Дурова сняли ограничения на перемещение
В августе прошлого года французские власти задержали Павла Дурова
Фото: Pavel Durov / Global Look Press
Французские власти сняли все ограничения на перемещение генерального директора Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает Bloomberg.
«Запрет на въезд, наложенный французскими властями на генерального директора Telegram-миллиардера Павла Дурова в связи с расследованием в отношении его платформы для обмена сообщениями, был полностью снят», — пишет Bloomberg. Решение было принято следователями 10 ноября.
В августе прошлого года французские власти задержали Павла Дурова, когда он выходил из частного самолета в парижском аэропорту. Дурова задержали на четыре дня для допроса. Французские власти беспокоила возможность использования Telegram для передачи зашифрованных сообщений. Также основанием для ареста бизнесмена стало его нежелание взаимодействовать с правоохранительными органами. Его обвинили в соучастии в преступлениях, совершаемых в Telegram, включая терроризм, мошенничество, отмывание денег, сокрытие информации и распространение запрещенного контента. Об этом сообщал «Пятый канал». Дуров последовательно отрицал все обвинения.
После задержания Дурова обязали: внести залог в размере пяти миллионов евро (5,8 миллиона долларов); не покидать территорию Франции; дважды в неделю отмечаться у властей. В июне Дурову удалось добиться смягчения мер. Ему разрешили совершать ограниченные поездки в Дубай.
