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Путин наградил санврача из ЯНАО за борьбу с коронавирусом

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Сотрудник Роспотребнадзора в магазине
Эксперт управления Роспотребнадзора по ЯНАО Анна Воинкова удостоена медали Луки Крымского Фото:
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Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского главного специалиста — эксперта отдела управления Роспотребнадзора по ЯНАО Анну Воинкову за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в организацию работы по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), наградить медалью Луки Крымского Воинкову Анну Сергеевну», — говорится в тексте документа. Награжденная занимает должность главного специалиста — эксперта отдела управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Ранее глава государства наградил орденом Пирогова заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по ЯНАО Эльмиру Харькову — также за вклад в борьбу с коронавирусом. Месяцем ранее аналогичной награды были удостоены сразу четверо чиновников ямальского управления ведомства, в том числе его начальник — Людмила Нечепуренко.

Режим повышенной готовности по коронавирусу действует в регионе до 30 июня. Для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями сохраняется рекомендация соблюдать режим изоляции. Запрещены массовые мероприятия, за исключением ярмарок, богослужений, публичных слушаний и других, согласованных с окружными властями.

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