Два полковника борются за пост генерала в свердловском главке МВД

Обоих силовиков относят к окружению Александра Мешкова (на фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловском ГУ МВД обостряется борьба за пост первого замначальника главка (должность является генеральской). По данным URA.RU, помимо шефа полиции Екатеринбурга Игоря Озерова, на него претендует начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД полковник Рашид Даулетов. Считается, что оба входят в ближайшее окружение главы ГУ МВД Александра Мешкова: с Озеровым он работал в Твери, а с Даулетовым — в Астрахани.

Сейчас кресло первого замначальника ГУ МВД по Свердловской области занимает генерал-майор Александр Постовалов. «В главке ждут указа [президента РФ Владимира Путина] о его переводе в другой регион. Если ранее главным претендентом считался Озеров, то теперь внутри управления обсуждается возможное назначение Даулетова. У него есть преимущество: Озеров — скорее, просто друг [Мешкова], а Даулетов — человек, который в его команде играет важную роль, решает вопросы», — описал ситуацию источник агентства в силовой среде.

Еще один источник в главке МВД напомнил, что Москва осторожно относится к формированию конфигурации, при которой места начальника ГУ МВД и его первого зама занимают выходцы из одного клана. «Такого в свердловской полиции еще не было», — говорит он. По данным URA.RU, это одна из причин, по которым Озеров в начале 2021 года не смог получить согласование в департаменте кадров МВД РФ (хотя в пресс-службе УМВД по Екатеринбурге не подтверждали, что такая попытка предпринималась).

Представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых воздержался от комментария по теме. Он отметил, что комментарий будет уместен лишь тогда, когда будет подписан соответствующий указ главы государства.