Убыль населения в Курганской области выросла в 1,5 раза

За три месяца в Курганской области умерло более четырех тысяч жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Естественная убыль населения Курганской области по итогам I квартала 2021 года выросла более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Такие данные содержатся в отчете Росстата.

По данным ведомства, с января по март 2021 года численность населения региона из-за высокой смертности сократилась на 2218 человек. В первые три месяца 2020 года естественная убыль населения Курганской области составляла 1400 человек.

Всего по итогам первого квартала 2021 года в регионе умерло 4005 человек. Годом ранее число смертей было заметно ниже — 3138. Рождаемость при этом практически не изменилась (1738 малышей в январе—марте 2020 года и 1787 — в январе—марте 2021 года).

В апреле аналитики включили Курганскую область в число регионов с самой высокой убылью населения. Она заняла 80 место из 85 в демографическом исследовании. Ранее URA.RU сообщало, что в январе и феврале в Курганской области смертность превышала рождаемость более чем в два раза. К марту ситуация немного улучшилась: число смертей (1331) оказалось выше числа новорожденных (710) в 1,87 раза.

По итогам 2020 года в Курганской области умерли 14 271 человек. Смертность оказалась значительно выше, чем в 2019 году (12 714 человек). Рождаемость при этом сократилась с 7 683 до 7 429. Наиболее распространенными причинами смерти в регионе стали болезни системы органов кровообращения (36,7% смертей) и онкология (15,3%).