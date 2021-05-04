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Кафе мирового бренда впервые появится в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ностальгические кафе. Тюмень, диван, кафе
Кафе находится в детской зоне молодежно-развлекательного комплекса «Полярис» Фото:

В Салехарде открылось кафе мирового бренда «Baskin Robbins». Торговая точка и место, где можно провести время находятся по улице Чубынина 17. Об этом сообщается в официальном аккаунте компании в Instagram.

«Наше кафе „Baskin Robbins“ открывает свои двери для вас. Мы рады будем видеть вас по адресу Чубынина 17, детская зона», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что благодаря открытию дороги Салехард-Надым, в окружную столицу смогли зайти крупные федеральные сети. Однако, из-за размытия талыми водами этой трассы ее временно закрыли, а у сетевых гигантов начались проблемы с доставкой грузов и посылок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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