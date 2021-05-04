04 мая 2021

СМИ: в Донбассе к 9 мая готовят вооруженную провокацию

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Празднование Дня Победы. Сургут, красные флаги, день победы, парад победы, 9 мая
В День Победы в Донбассе ожидают провокационные обстрелы Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Вооруженные силы Украины готовят к 9 мая провокационные обстрелы в Донбассе и Луганске. Об этом сообщили источники в Народной милиции ЛНР.

«Нам продолжает поступать информация о готовящихся провокациях со стороны ВСУ в зоне карательной операции в преддверии празднования 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне», — сказал собеседник изданию «Русская весна». Источник уточнил, что к месту расположения ВСУ прибыли журналисты украинских телеканалов ICTV и «1+1» с целью «подготовки постановочного видеорепортажа об обстрелах позиций соединения».

Ранее войска Украины открывали огонь по окраинам Донецкого аэропорта, а после обстреляли из минометов территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, уточняет агентство Nation News. Также военные уверены, что после прекращения войны в Донбассе несколько лет будет сохраняться угроза подорваться на минах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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