СМИ: в Донбассе к 9 мая готовят вооруженную провокацию

Вооруженные силы Украины готовят к 9 мая провокационные обстрелы в Донбассе и Луганске. Об этом сообщили источники в Народной милиции ЛНР.
«Нам продолжает поступать информация о готовящихся провокациях со стороны ВСУ в зоне карательной операции в преддверии празднования 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне», — сказал собеседник изданию «Русская весна». Источник уточнил, что к месту расположения ВСУ прибыли журналисты украинских телеканалов ICTV и «1+1» с целью «подготовки постановочного видеорепортажа об обстрелах позиций соединения».
Ранее войска Украины открывали огонь по окраинам Донецкого аэропорта, а после обстреляли из минометов территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, уточняет агентство Nation News. Также военные уверены, что после прекращения войны в Донбассе несколько лет будет сохраняться угроза подорваться на минах.
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