02 мая 2021

Военные: в ДНР есть угроза, которая сохранится и после войны. Из-за нее уже гибнут жители

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, автоматчик, автомат, солдаты, огнестрельное оружие, военнослужащие цво, военная база, 201военная база
Жители ДНР могут подрываться на минах еще много лет после окончания конфликта с Украиной, рассказал Эдуард Басурин Фото:
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Война на Украине

Риск подорваться на мине в ДНР будет существовать для граждан еще несколько лет после окончания боевых действий. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин.

«Трудно сказать, сколько понадобится на разминирование Донбасса. Может, не один год», — рассказал Басурин. Он подчеркнул, что существуют карты, по которым можно понять, где расположены снаряды. Однако войска Украины минируют земли Донбасса хаотично, объяснил Басурин.

Ветеран боевых действий в Чеченской республике, полковник милиции в отставке Николай Варавин в разговоре с URA.RU добавил, что процесс разминирования Донбасса может длиться еще несколько лет. «По опыту службы на Северном Кавказе могу сказать, что разминирование без соответствующих карт может занять несколько лет», — объяснил Варавин.

Ранее офицеры ВСУ сообщили, что устанавливают на территории Донбасса противотанковые мины, на которых подрываются жители ДНР и ЛНР. Кроме этого, ведутся массовые обстрелы территорий Донбасса. Армия Украины применяет против сил самопровозглашенных республик минометы и гранатометы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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