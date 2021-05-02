Риск подорваться на мине в ДНР будет существовать для граждан еще несколько лет после окончания боевых действий. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин.
«Трудно сказать, сколько понадобится на разминирование Донбасса. Может, не один год», — рассказал Басурин. Он подчеркнул, что существуют карты, по которым можно понять, где расположены снаряды. Однако войска Украины минируют земли Донбасса хаотично, объяснил Басурин.
Ветеран боевых действий в Чеченской республике, полковник милиции в отставке Николай Варавин в разговоре с URA.RU добавил, что процесс разминирования Донбасса может длиться еще несколько лет. «По опыту службы на Северном Кавказе могу сказать, что разминирование без соответствующих карт может занять несколько лет», — объяснил Варавин.
Ранее офицеры ВСУ сообщили, что устанавливают на территории Донбасса противотанковые мины, на которых подрываются жители ДНР и ЛНР. Кроме этого, ведутся массовые обстрелы территорий Донбасса. Армия Украины применяет против сил самопровозглашенных республик минометы и гранатометы.
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