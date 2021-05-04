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В центре Перми частично закрывают проезд для автотранспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, дорожные работы, проезд запрещен, знак кирпич, пила для асфальта
Закрытие улицы необходимо для проведения ремонтных работ Фото:

В Перми улица Петропавловская будет частично закрыта для проезда автотранспорта. Это связано с проведением ремонтных работ на теплосетях, расположенных на данной улице, сообщается на сайте администрации города.

«С 12 мая до 6 июля будет временно закрыто движение транспорта по улице Петропавловской на участке от Газеты Звезда до Сибирской. Прекращение движения транспорта связано с выполнением работ на сетях теплоснабжения», — говорится на сайте. На время перекрытия улицы Петропавловской объезд будет возможен по улицам Ленина и Советской.

URA.RU также рассказывало о временном закрытии части улицы Попова в центре Перми до конца лета. Сейчас на этой улице ведется строительство многофункционального центра.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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