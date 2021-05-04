04 мая 2021
03 мая 2021
02 мая 2021

Глава УГМК Козицын купил любимый самолет Джона Траволты. Фото и видео из уникального музея

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка музея Крылья Победы к открытию. Верхняя Пышма
В Верхней Пышме открылся павильон авиатехники «Крылья Победы» Фото:

В музее военной техники УГМК в Верхней Пышме появился новый выставочный центр «Крылья Победы». Он войдет в экспозицию, созданную гендиректором металлургического холдинга Андреем Козицыным, и станет одним из самых крупных российских музеев авиации. Некоторые экспонаты все еще на ходу, а самый крупный самолет участвовал в съемке американского боевика «Плохие парни», сообщили URA.RU в музее.

«В выставочном центре хранится единственный в России гидросамолет PBY Catalina, размах крыла которого составляет 29 метров», — рассказал замдиректора музейного комплекса Анатолий Курлаев. Он отметил, что по размеру с летающей лодкой сопоставим только выставленный самолет Douglas DC-3, на котором любил летать американский актер Джон Траволта. Также посетители смогут увидеть легендарный «летающий танк» ИЛ-2 и немецкие самолеты времен войны Messerschmitt Bf 109 G-6 и Focke-Wulf FW 190 A-8.

Подготовка музея Крылья Победы к открытию. Верхняя Пышма
В четырехэтажном здании собрана коллекция из тридцати образцов авиационной техники
Фото:

Здесь же есть авиасимулятор с VR-очками и специальными противоперегрузочными костюмами. В программе тренажера присутствует имитация всех современных российских истребителей, которая позволит выполнять боевые задачи, уничтожать наземные и воздушные цели.

Музейный комплекс УГМК — один из крупнейших частных музеев военной и автомобильной техники в мире. Коллекция комплекса насчитывает порядка 12 000 экспонатов, в том числе около 1 000 образцов военной и гражданской техники. Выставочный центр «Крылья Победы» находится в Верхней Пышме в 18 километрах от Екатеринбурга.

Подготовка музея Крылья Победы к открытию. Верхняя Пышма
В центре хранится единственный в России гидросамолет Catalina и другие редкие экспонаты
Фото:
Подготовка музея Крылья Победы к открытию. Верхняя Пышма
Здесь же есть авиасимулятор для теста главных истребителей России
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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