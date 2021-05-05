Экс-министр РФ: Ельцин отказался присоединять Крым к России

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В 1990-х годах Россия обсуждала присоединение Крыма в обмен на бесплатный газ для Украины Фото:
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Крым вернулся в состав России

Команда первого президента России Бориса Ельцина в 1990-х года рассчитывала на сделку с Киевом по присоединению Крыма к РФ в обмен на бесплатных газ для Украины. Но российский лидер отказался это делать, сообщил бывший вице-премьер РФ, соратник Ельцина Михаил Полторанин.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону политик признался, что просил тогдашнего министра иностранных дел Андрея Козырева обсудить к Киевом присоединение Крыма. В обмен на это Украина бы 10 лет бесплатно получала газ.

«Это была хорошая сделка. Но Крым (планировалось) не просто бесплатно захапать, а сделать автономией, открытой для нас, для Украины. Ельцин не захотел. Он говорит: «Да нафиг нам этот Крым, этот Севастополь — у нас в Питере свободные пирсы есть, мы туда перебросим флот», — рассказал Полторанин Гордону. Экс-министр России также выразил мнение, что Украина сама виновата в потере полуострова в 2014 году.

Крым вошёл в состав России семь лет назад по результатам референдума, на котором за это проголосовало более 96% жителей полуострова. В Минобороны заявили, что в регионе не произошло ни одного вооруженного столкновения, не было человеческих жертв, пишет Life. Из-за присоединения Крыма ряд зарубежных стран ввела санкции против РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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