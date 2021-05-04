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Центр Челябинска закроют для репетиции парада Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Фейерверк. Челябинск
В час пик челябинцы не смогут проехать мимо площади Революции привычным маршрутом (фото из архива) Фото:

В Челябинске 6 мая на время генеральной репетиции парада ко Дню Победы на три часа ограничат движение в центре города. Об этом сообщили URA.RU в мэрии столицы Южного Урала.

«Генеральная репетиция торжественного построения, посвященного празднованию Дня Победы (военный парад, творческий эпилог, прохождение техники) состоится 6 мая, с 16:00 до 19:00. На время репетиции будет ограничено движение транспорта от улицы Цвиллинга до Елькина», — пояснили URA.RU в администрации Челябинска.

В эти три часа изменятся маршруты общественного транспорта. Автобусы будут следовать следующим образом: №2 Мехколонна — ЖД Вокзал; №4 Мамина — ЖД Вокзал; №14 ЖД Вокзал — Тимирязева — Новосинеглазово; №64 ЖД Вокзал — Свободы — Братьев Кашириных — Автобусный парк; №90с ЖД Вокзал — Тимирязева — Сад Кристалл; №83 Сухомесово — ЖД Вокзал.

Троллейбусы со стороны Ленинского и Тракторозаводского районов будут следовать на Железнодорожный вокзал. Троллейбусы 10, 17, 26 со стороны Северо-Запада — до парка имени Гагарина. Трамваи будут ходить без ограничений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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