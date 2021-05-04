Неизвестный предприниматель обещает потенциальным партнерам из Челябинска «отбить» инвестиции за семь месяцев (фото из архива) Фото: Александра Игнатюк © URA.RU

Челябинцам предложили меньше чем за миллион рублей приобрести полностью оборудованную БДСМ-студию. Соответствующее объявление появилось на сайте бесплатных объявлений Avito.

«Бизнес 2021 года — будь первым в своем регионе. Тематическая БДСМ студия c почасовой арендой и доходом от 150 тысяч рублей в месяц. Цена аренды студии: час 1500 (минимальный срок аренды 2 часа), ночь 7000, сутки 10.000 Ожидаемая окупаемость: 7 + месяцев. Нет конкуренции. Во франшизу входит: личный наставник, полное сопровождение в открытии», — говорится в объявлении (орфография сохранена).

Целевую аудиторию, согласно тексту, составляют «семейные и влюбленные пары, которые хотят дать дополнительный импульс своим отношениям, а также молодые люди в поисках экстремальных ощущений». Также автор объявления по имени Андрей обещает будущим партнерам «личного наставника, полное сопровождение в открытии, оснащение тематической мебелью премиум-класса и ведение проекта в соцсетях».

Свой телефонный номер продавец не указал, объяснив, что предпочитает общение по переписке. На момент подготовки новости он не ответил на сообщение корреспондента URA.RU.

Покупателям обещают мебель премиум-класса Фото: сайт бесплатных объявлений Avito

И такого же качества «тематическое оборудование» Фото: сайт бесплатных объявлений Avito