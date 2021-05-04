В гости к Андрею Козицыну приехали три влиятельных силовика, обычно сторонящихся публичности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гендиректор УГМК Андрей Козицын презентовал первым лицам Свердловской области новый выставочный центр «Крылья Победы» в Верхней Пышме. Мероприятие стало самым представительным за последнее время: место для него в своих графиках нашли не только политики, для которых публичные мероприятия — тем более в преддверии выборов — осознанная необходимость, но и три свердловских генерала. Один из них — начальник УФСБ Алексей Зиновьев — не выходил в свет почти год.

Он приехал с опозданием — вместе с командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковником Александром Лапиным (последний раз был на публике в августе 2020-го). Делегации топ-чиновников (во главе с губернатором Евгением Куйвашевым и полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым) Козицын объяснял, что ждут только военного: «Пока Лапин команду не даст, самолеты не поднимутся». Отмашки так и не дождались — пролет техники отменили из-за надвигающихся туч.

Владимир Якушев (слева) и Евгений Куйвашев (по центру) появились вместе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приветствуя знакомых в штатском, Лапин обратил внимание на внешний вид своего коллеги — начальника свердловского управления СК генерал-лейтенанта юстиции Михаила Богинского: «Сегодня красивый (Богинский был в синем костюме и белых ботинках — прим. URA.RU)». «А обычно не очень, да?» — со смехом ответил следователь. Последнее его появление в политтусовке было в январе — на презентации новой книги «Коммерсант-Урала» в «Исети».

Коллекция раритетных военных самолетов Козицына разместилась на двух этажах комплекса. Статусным гостям показали советские биплан-разведчик ПО-2, БИ-1, «летающий танк» ИЛ-2, символ предвоенных ВВС истребитель И-16, бомбардировщик ТУ-2, а также западную технику, которую поставляли в СССР по ленд-лизу, — бомбардировщики Douglas A-20 Boston, North American B-25J Mitchell, транспортный Douglas DC-3 и самый крупный самолет выставочного центра — американскую летающую лодку PBY «Catalina».

Первым из окружения губернатора к музею УГМК подъехал Валерий Чайников — его зам и ближайшее доверенное лицо. Рядом с ним — замком Уральским округом войск Росгвардии генерал-майор Юрий Баев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гонщик Сергей Карякин, который идет на выборы в заксобрание, приехал на мотоцикле. «Так быстрее», — объяснил он удивившемуся чиновнику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прибывший на место с супругой Михаил Богинский тут же обратил внимание на неприятный запах: «А чем так пахнет?». Чайников предположил, что это авиационное топливо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

А компанию Алексею Орлову (справа) составил Багир Абдулазизов (по центру) — директор Среднеуральского медеплавильного завода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зайдя на территорию комплекса, полпред уточнил у губернатора: «В масках или без?» «На улице можно без маски», — успокоил глава региона. Сразу после этого Якушев поинтересовался у гендиректора УГМК: «Сколько [это четырехэтажное] здание делали?» «Два-два с половиной года делали само здание. А музей в нем — год. Но там целая история — еще работать и работать», — сразу предупредил бизнесмен. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Не дожидаясь Лапина и Зиновьева, Козицын начал вводить Якушева, Куйвашева и Орлова в курс дела. Но те в основном шутили: например, обсуждали вчерашнюю внезапную уборку в центре города и даже будущее Орлова — Якушев, улыбаясь, спрогнозировал, что мэр рано или поздно по велению губернатора может оказаться за штурвалом самолета. «Когда надоест», — смеясь, поддержал Орлов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Другие представители администрации Екатеринбурга в это же время держались в стороне. На фото — вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов (справа), первый замглавы города Игорь Сутягин (по центру) и гендиректор «УЗТМ-Картэкс» Ян Центер (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Также Орлова сопровождал главный идеолог его команды Сергей Плахотин (слева), у которого хорошие отношения со многими представителями УГМК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Появление актера Игоря Угольникова в УГМК объяснили тем, что он продюсировал фильм «Подольские курсанты», где использовалась техника из музея Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В какой-то момент казалось, что Зиновьев (слева по центру) и Лапин (справа по центру) не приедут, но один из участников собрания сказал корреспонденту: «А почему Алексея Владимировича [Зиновьева] не должно [здесь] быть?». Из наиболее статусных генералов выставку не посетил только шеф свердловской полиции Александр Мешков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Андрей Козицын часто дополнял экскурсовода, описывая нюансы военной авиации времен Второй мировой. Справа на фото Алексей Орлов беседует с главой РМК Игорем Алтушкиным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экспонаты включают не только машины советские и союзников СССР, но и немецкие истребители Messerschmitt Bf 109 G-6 и Focke-Wulf FW 190 A-8. «[Слишком] много рассказываешь», — прервал гида директор музейного комплекса УГМК Виктор Севостьянов в момент, когда тот описывал самолеты противника. «Фашист и есть фашист», — поддержал Козицын Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Под конец экскурсии Куйвашев и Якушев поднялись внутрь американского самолета Douglas DC-3. Полпред даже сел в кабину пилота Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

А в завершение гостям предложили сесть за авиасимулятор с VR-очками. Отважились только двое — Карякин, который похвастался губернатору, что ранее на таком же с первого раза посадил истребитель… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

…и лидер свердловского ОНФ, кандидат в депутаты Госдумы Жанна Рябцева. «Раздеваться?» — спросила она, надевая очки. «Раздевайтесь», — пошутил Козицын Фото: Владимир Жабриков © URA.RU