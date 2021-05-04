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Пьяная жительница ЯНАО вызвала полицейских и избила их

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина хватала силовиков за волосы и нецензурно выражалась Фото:

Жительница Нового Уренгоя вызвала полицию, а когда сотрудники приехали набросилась на них и начала наносить удары. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО.

«Поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее супруг совершил насильственные действия в отношении нее и их несовершеннолетней дочери, в связи с чем она находится в больнице», — говорится в сообщении пресс-службы. Также отмечается, что когда сотрудники прибыли на место, там была только женщина в состоянии алкогольного опьянения.

После того, как полицейские начали расспрашивать, где находится дочь пострадавшей, женщина набросилась на них, цепляясь за волосы и одежду, а также нецензурно высказывалась в адрес силовиков. Теперь ей предстоит ответить за свои действия в суде.

Ранее URA.RU сообщало о скандале с участием полицейских в Тарко-Сале. Тогда женщина якобы в алкогольном опьянении управляла автомобилем, а когда ее остановили и попросили пересесть в машину к силовикам для составления протокола, она начала отбиваться от правоохранителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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