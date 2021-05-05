Меркель заявила об увеличении расходов на оборону из-за России

Повышение расходов ФРГ на оборону до 2% от национального ВВП произошло из-за оборонной политики в адрес РФ. Такого мнения придерживается Канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Мы, как и прежде привержены цели повышения расходов на оборону в 2%. Это во многом связано с обороной в направлении России», — сообщила она на онлайн-конференции фракции ХДС/ХСС в Бундестаге. Слова канцлера приводит ТАСС.
Ранее Меркель призвала президента России Владимира Путина отказаться от наращивания группировки войск у границ с Украиной, приводит информацию RT. В свою очередь, в Госдуме в конце апреля заявили, что западные страны стремятся перевести Россию в информационную, экономическую, политическую и дипломатическую изоляцию.
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