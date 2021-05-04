Популярную бьюти-блогершу нашли мертвой под Екатеринбургом

Кристина Журавлева пропала в начале апреля Фото: kris_zhuravleva_, Instagram

В лесополосе под Екатеринбургом найдено тело бьюти-блогерши Кристины Журавлевой, пропавшей в начале апреля. Об этом URA.RU сообщил источник в свердловском управлении Следственного комитета. По предварительным данным, муж девушки взят под стражу.

«Тело нашли в лесополосе две недели назад. Продолжается следствие, устанавливается причина смерти. Рассматриваются разные версии, в том числе суицид», — поделился инсайдер агентства. Близкая знакомая Журавлевой, фотограф Вероника Воронина на своей странице в Facebook заявила, что супруг девушки взят под стражу. По словам Ворониной, незадолго до этого с ним разговаривала другая подруга блогерши: «Он сказал, что Кристина ушла от него, захотела скрыться от всех и специально делает так, чтоб ее никто не нашел».

Старший помощник начальника управления СКР по Свердловской области Александр Шульга отказался от оперативного комментария. Он пообещал предоставить ответ URA.RU позднее.

Кристина Журавлева вела блог в Instagram, где рассказывала о красоте и моде. На ее аккаунт были подписаны 57 тысяч человек. В начале апреля девушка перестала выкладывать посты и реагировать на комментарии. Подписчики и знакомые Журавлевой предполагали, что она взяла паузу в работе, но позже выяснилось, что блогер не отвечала на звонки и сообщения родственников.