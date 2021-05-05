Меркель заявила о переменах из-за «агрессивного поведения России»

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Канцлер Германии обвинила Россию в перераспределении сил в мире Фото:

Силы в мире распределились по-новому, заметили в Североатлантическом альянсе. Виной всему — агрессивное поведение РФ. Таким мнением поделилась канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«[Произошло] изменение в распределении сил из-за экономического и политического усиления Китая и частично очень агрессивного поведения России», — пояснила свою позицию канцлер на конгрессе «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство». Ее слова приводит издание MK.ru.

Кроме того, по мнению германского представителя, эффективно участвовать в глобализации Германия может лишь совместно с США. Она также считает США важным партнером Европы и неизбежным соратником Германии. По ее словам, у европейских государств больше ни с кем нет столько общих ценностей и интересов.

На конгрессе Меркель заявляла и об увеличении расходов на оборону из-за России. Повышение расходов Германии на оборону до 2% от национального ВВП произошло из-за оборонной политики в отношении РФ, уверена она.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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