Меркель заявила о переменах из-за «агрессивного поведения России»

Силы в мире распределились по-новому, заметили в Североатлантическом альянсе. Виной всему — агрессивное поведение РФ. Таким мнением поделилась канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«[Произошло] изменение в распределении сил из-за экономического и политического усиления Китая и частично очень агрессивного поведения России», — пояснила свою позицию канцлер на конгрессе «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство». Ее слова приводит издание
Кроме того, по мнению германского представителя, эффективно участвовать в глобализации Германия может лишь совместно с США. Она также считает США важным партнером Европы и неизбежным соратником Германии. По ее словам, у европейских государств больше ни с кем нет столько общих ценностей и интересов.
На конгрессе Меркель заявляла и об увеличении расходов на оборону из-за России. Повышение расходов Германии на оборону до 2% от национального ВВП произошло из-за оборонной политики в отношении РФ, уверена она.
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