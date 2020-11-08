Роспотребнадзор: как не занести коронавирус с улицы домой

Во время пандемии коронавируса уборку в квартире следует проводить ежедневно. Особое внимание необходимо уделять прихожей, рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Она объяснила, что у россиян, которые регулярно бывают в публичных местах и ездят на общественном транспорте, высок риск принести коронавирус домой. «Даже если дома никто не болеет [коронавирусом], нужно как можно чаще использовать при уборке дезинфицирующие средства», — сообщила эксперт РИА «Новости». В прихожей следует продезинфицировать ручки дверей и ключи. Также не будет лишним поставить на входе в квартиру антисептик, чтобы обработать руки, зайдя домой с улицы, заключила представитель Роспотребнадзора.
Ранее эксперт Союза бонистов Роман Леонов посоветовал опрыскивать деньги спиртом и дать им полежать 10 минут. Так купюры будут очищены от бактерий. А эпидемиолог Антонина Плоскирева сообщила, что делать, если в общественном месте чихнул человек. По ее словам, в этом случае следует обработать перчатки кожным антисептиком, снять использованную маску правильным образом — не прикасаясь к наружной стороне, — надеть новую маску и перчатки, пишет «
Врачи ожидают, что эпидемия коронавируса в России может завершиться после того, как у жителей сформируется коллективный иммунитет. Это случится нескоро, а количество новых пациентов начнет снижаться весной, сообщает телеканал 360.
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