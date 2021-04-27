Судьбу челябинского депутата Госдумы решат к лету

Судьбу Андрея Барышева решат после праймериз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В челябинском региональном отделении партии «Родина» взяли паузу в ответ на предложение депутата Госдумы Андрея Барышева выдвинуться в Госдуму по Металлургическому округу. Об этом URA.RU сообщил руководитель отделения Сергей Смышляев. Не исключено, что решение вопроса будет отложено до лета.

«Я сначала взял для размышлений две недели. Срок истекает к концу апреля, решения еще нет. — заявил URA.RU Смышляев. — А вообще все решения по кандидатам будут приниматься после итогов праймериз «Единой России». По словам Смышляева, когда в ЕР определятся со своими кандидатами, тогда и «Родина» решит, кого выдвигать против них по каждому из округов. Праймериз ЕР пройдут с 24 по 30 мая. Победители получат поддержку партии на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре.

«Возможно, кто-то из моих политтехнологов в качестве парламентеров общался со Смышляевым, но у меня лично никаких договоренностей с ним не было», — заявил URA.RU Барышев. В 2016 году Барышев избрался в Госдуму по Челябинскому округу от «Единой России», не будучи членом партии, из которой был исключен в 2013 году. В 2021 ЕР решила поддержать в его округе вице-спикера заксобрания области Владимира Павлова. Сам Барышев к тому времени начал выступать в оппозиции и к самой ЕР, и к власти.

С того времени, по данным URA.RU, он вел переговоры с различными партиями. Выдвижение от партии позволяет претенденту на мандат Госдумы не собирать самостоятельно подписи в свою поддержку, что при нынешнем законодательстве стало для кандидатов-одиночек практически нереальной задачей.