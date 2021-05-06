В соцсетях высмеяли слухи об уходе Моргенштерна в армию. «Инвалидов же не берут»

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Моргенштерн не выходит на связь несколько дней Фото:

Пользователи социальных сетей обсуждают предполагаемый призыв репера Алишера Моргенштерна в армию. Они нашли несколько причин, почему Моргенштерн бы не пришлось служить.

Издание Peopletalk распространило короткое видео, на котором бреют голову парню, похожему на Моргенштерна, также есть запись, где он стоит в строю. Музыкант и продюсер Слава Марлоу обратился к подписчикам в связи с исчезновением репера. «Дайте ему хотя бы выйти на связь», — написал исполнитель в сторис в Instagram. Моргенштерн не выходил на связь с фанатами уже несколько дней.

В социальных сетях удивились тому, что Моргенштерн может быть в армии
Пользователи Telegram считают, что Моргенштерн не достаточно здоров, чтобы служить
Также обратили внимание на форму, которая не соответствует сезону
Пользователи предположили, что Моргенштерн купил военный билет
Некоторые бы хотели, чтобы репер исчез
В соцсетях обсудили и медицинские проблемы исполнителя
Некоторые считают, что богатые в армии не служат
Кто-то даже пошутил, что Моргенштерн может купить всю армию

Фанаты репера считают, что его исчезновение и кадры из армии — это пиар. Они уверены, что Моргенштерн сейчас снимает клип.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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