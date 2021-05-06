Моргенштерн не выходит на связь несколько днейФото: аккаунт Моргенштрна в Instagram
Пользователи социальных сетей обсуждают предполагаемый призыв репера Алишера Моргенштерна в армию. Они нашли несколько причин, почему Моргенштерн бы не пришлось служить.
Издание Peopletalk распространило короткое видео, на котором бреют голову парню, похожему на Моргенштерна, также есть запись, где он стоит в строю. Музыкант и продюсер Слава Марлоу обратился к подписчикам в связи с исчезновением репера. «Дайте ему хотя бы выйти на связь», — написал исполнитель в сторис в Instagram. Моргенштерн не выходил на связь с фанатами уже несколько дней.
В социальных сетях удивились тому, что Моргенштерн может быть в армии
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Пользователи Telegram считают, что Моргенштерн не достаточно здоров, чтобы служить
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Также обратили внимание на форму, которая не соответствует сезону
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Пользователи предположили, что Моргенштерн купил военный билет
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Некоторые бы хотели, чтобы репер исчез
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В соцсетях обсудили и медицинские проблемы исполнителя
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Некоторые считают, что богатые в армии не служат
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Кто-то даже пошутил, что Моргенштерн может купить всю армию
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Фанаты репера считают, что его исчезновение и кадры из армии — это пиар. Они уверены, что Моргенштерн сейчас снимает клип.