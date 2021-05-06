Моргенштерн не выходит на связь несколько дней Фото: аккаунт Моргенштрна в Instagram

Пользователи социальных сетей обсуждают предполагаемый призыв репера Алишера Моргенштерна в армию. Они нашли несколько причин, почему Моргенштерн бы не пришлось служить.

Издание Peopletalk распространило короткое видео, на котором бреют голову парню, похожему на Моргенштерна, также есть запись, где он стоит в строю. Музыкант и продюсер Слава Марлоу обратился к подписчикам в связи с исчезновением репера. «Дайте ему хотя бы выйти на связь», — написал исполнитель в сторис в Instagram. Моргенштерн не выходил на связь с фанатами уже несколько дней.

В социальных сетях удивились тому, что Моргенштерн может быть в армии Twitter

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Фанаты репера считают, что его исчезновение и кадры из армии — это пиар. Они уверены, что Моргенштерн сейчас снимает клип.