В Кунгуре и Перми идет массовая борьба за мандаты Госдумы

Против депутата Госдумы Дмитрия Скриванова на праймериз «Единой России» не заявились известные политики Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Среди пермских претендентов на мандаты в Госдуму самая высокая конкуренция намечается по Кунгурскому одномандатному округу (Кунгур, Пермский район, часть Перми). По данным сайта «Единой России», на праймериз по этому округу зарегистрировано уже 13 человек.

«Кунгурский одномандатный округ № 60 — 13 человек, Пермский одномандатный округ № 58 — 11 человек, Чусовской одномандатный округ № 59 — 10 человек, Кудымкарский одномандатный округ № 61 — 10 человек», — сказано в сводной таблице кандидатов, сформированной URA.RU на основе данных сайта предварительного голосования «Единой России».

При этом действующий депутат Госдумы по округу № 60 Дмитрий Скриванов является единственным зарегистрированным кандидатом на праймериз федерального или регионального уровня. Остальные участники праймериз не являются депутатами заксобрания края или Госдумы.

Например, в округе № 58 конкурируют между собой депутат Госдумы Игорь Шубин и депутат из Осы, актер из сериала «Реальные Пацаны» Армен Бежанян, в округе № 59 — депутат Госдумы Алексей Бурнашов и депутат заксобрания края Роман Водянов, а в округе № 61 — депутат Госдумы Дмитрий Сазонов и депутат заксобрания Ирина Ивенских.

Политтехнолог Андрей Резвых в беседе с URA.RU заявил, что качественная конкуренция (между сильными кандидатами) влияет на результат сильнее, чем количественная (между большим количеством кандидатов). «Избиратели в первую очередь ориентируются на фамилию кандидата, а значит выбирают тех кандидатов, которых знают и которым доверяют», — рассказал URA.RU Резвых.

Праймериз «Единой России» пройдут в конце мая 2021 года. Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2021 года. В этот же день пермяки будут выбирать депутатов гордумы Перми и законодательного собрания края.