На челябинском вокзале оказалась прекрасная акустика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Челябинска Вилена Мурзина взорвала TikTok видеозаписью исполнения отрывка из оперы «Князь Игорь» на железнодорожном вокзале Челябинска. Она рассказала URA.RU, какие еще объекты ей интересны для того, чтобы проверить акустику.

«Я профессиональный вокалист, закончила ЧГАКИ и преподаю музыку. Пою везде: на парковках, в магазинах, в машине. Хотела бы в ближайшее время проверить акустику в подземном переходе на Кировке и в беседке возле озера, которая находится в парке Гагарина», — рассказала певица URA.RU.

По словам певицы, отрывок из оперы на железнодорожном вокзале был исполнен и записан случайно. Однако именно его посмотрели более двух миллионов человек, которые оставили сотни восхищенных комментариев. «В новых локациях попробую спеть песни иностранных исполнителей: Billie Eilish, Adele, из русских запишу „Просто Лера“, Баста, Полина Гагарина и так далее», — уточнила URA.RU певица.