По данным источников URA.RU, перед инцидентом между супругами произошла ссора Фото: Кристина Журавлева, Instagram

Семейная ссора могла стать причиной смерти екатеринбургской бьюти-блогерши Кристины Журавлевой, труп которой нашли 16 апреля близ Сысерти. Это одна из основных версий, которая сейчас прорабатывается оперативной группой МВД. Об этом сообщил источники URA.RU, знакомый с ходом расследования.

«Одна из основных версий — женщина поссорилась со своим мужем и либо ушла от него, либо он ее выгнал из машины. Сейчас следователи завели уголовное дело по факту убийства, фигурантов в расследовании нет. Обвинять в убийстве мужа Журавлевой основания нет, однако криминальный контекст есть. Супруг задержан после взятия анализа крови на наркотики и освободится из-под административного ареста в первой декаде мая. Результаты исследований трупа женщины будут известны примерно в это же время», — уточнил собеседник. Телесных повреждений на трупе нет, возможно, женщина погибла от переохлаждения.

Уточнить информацию о ходе расследования у начальника пресс-службы областного ГУ МВД Валерия Горелых на момент публикации не удалось. Он сообщил, что тело женщины обнаружили случайно: случайный водитель обнаружил тело женщины на обочине. «Личность девушки удалось установить далеко не сразу, так как схожих по приметам людей в розыске не значилось. Представители МВД проделали большую работу. Ответ на вопрос, кем оказалась погибшая, сыщики получили 29 апреля», — отметил полковник Горелых.

Кристина Журавлева была известна как бьюти-блогер с 57 тысячами подписчиков в Instagram. Женщина пропала из поля зрения поклонников в начале апреля. По неофициальным данным, женщину в 2019 году свердловский арбитраж признал банкротом по иску Сбербанка. Долг Журавлевой удалось выплатить в конце того же года.