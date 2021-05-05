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30 апреля 2021

В Тюменской области выгорело более 50 тысяч гектаров леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего за сутки в Тюменской области зафиксировали 88 новых возгораний Фото:

С начала пожароопасного сезона в Тюменской области выгорело 52 000 гектаров леса. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области.

«За прошедшие сутки на землях лесного фонда зафиксировано 12 лесных пожаров, а всего с начала года — 142. Пройденная огнем площадь — 92 581 га, в том числе лесная — 52 309 га», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области.

На сегодняшний день высокая степень опасности (4 из 5) установлена в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах. В ближайшие дни опасная ситуация сохранится.

По информации властей региона, в целом в Тюменской области всего за сутки случилось 88 пожаров — как лесных, так и ландшафтных. «На тушении возгораний задействовано более 1000 человек и 200 единиц техники», — рассказали URA.RU в оперативном штабе региона.

Ранее агентство писало, что в Тюменской области ужесточили режим повышенной готовности из-за природных пожаров. Он введен в 11 районах региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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