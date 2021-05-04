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30 апреля 2021

В Тюменской области усилили особый режим

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция МЧС Курган, пожарный, огонь, лес горит, тушение пожара
Из-за природных пожаров режим повышенной готовности введен в 10 муниципалитетах Фото:

В трех районах Тюменской области введен режим повышенной готовности из-за пожаров. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Моор, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Особый режим действует уже на территории 10 муниципальных образований области.

«Режим повышенной готовности для защиты населения и территорий от природных пожаров дополнительно введен в Тобольском, Юргинском и Вагайском муниципальных районах Тюменской области с 4 мая», — говорится в сообщении оперштаба. Ранее агентство писало, что подобный режим 23 апреля был введен в Ишимском, Аромашевском, Сорокинском, Викуловском, Сладковском, Абатском, Казанском районах и Голышмановском городском округе.

Тюменским спасателям дано поручение обеспечить соблюдение запретов и ограничений населением в указанных районах. Для этого будет организовано патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. Кроме того, планируется обустройство противопожарных разрывов и минерализованных полос.

По данным регионального регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, за нарушение правил пожарной безопасности в Тюменской области уже привлечены к ответственности 363 человека. Общая сумма наложенных штрафов превысила 2,5 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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