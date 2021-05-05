Свердловские поисковики получат льготу при поступлении в вузы

Губернатор Евгений Куйвашев назвал кадетов-поисковиков «золотым фондом» Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

Члены свердловских поисковых отрядов получат преимущество при поступлении в вузы. Об этом написал на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он дал поручение министру образования Юрию Биктуганову проработать этот вопрос.

Глава региона посетил поисковый отряд екатеринбургского лицея №135. «Сегодня я пригласил ребят из 135-го лицея на Парад Победы 9-го мая. Они займут почетные места на трибуне с ветеранами. И поручил министру образования решить с советом ректоров, какие преимущества при поступлении в вузы получат наши поисковики. Это наш золотой фонд», — заявил Евгений Куйвашев.

По его словам, дед главы региона без вести пропал в годы Великой Отечественной войны, и семья до сих пор надеется узнать его судьбу. «Великому полководцу Александру Суворову принадлежат такие слова: „Пока не будет предан земле последний погибший солдат, война не окончена“. Для моей семьи она тоже продолжается. Один из моих дедов пропал без вести, и все мы — я и мои близкие, конечно, очень хотели бы узнать его судьбу», — написал губернатор.

Отряд «Кадет» был создан более 20 лет назад. За 25 проведенных экспедиций поисковики нашли и перезахоронили останки почти 3,5 тысяч солдат великой Отечественной, восстановили 799 имен без вести пропавших. Поисковое движение в Свердловской области составляет 18 тысяч человек.