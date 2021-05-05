05 мая 2021
04 мая 2021

Свердловские поисковики получат льготу при поступлении в вузы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный форум высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia». Екатеринбург, куйвашев евгений
Губернатор Евгений Куйвашев назвал кадетов-поисковиков «золотым фондом» Свердловской области Фото:

Члены свердловских поисковых отрядов получат преимущество при поступлении в вузы. Об этом написал на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он дал поручение министру образования Юрию Биктуганову проработать этот вопрос.

Глава региона посетил поисковый отряд екатеринбургского лицея №135. «Сегодня я пригласил ребят из 135-го лицея на Парад Победы 9-го мая. Они займут почетные места на трибуне с ветеранами. И поручил министру образования решить с советом ректоров, какие преимущества при поступлении в вузы получат наши поисковики. Это наш золотой фонд», — заявил Евгений Куйвашев.

По его словам, дед главы региона без вести пропал в годы Великой Отечественной войны, и семья до сих пор надеется узнать его судьбу. «Великому полководцу Александру Суворову принадлежат такие слова: „Пока не будет предан земле последний погибший солдат, война не окончена“. Для моей семьи она тоже продолжается. Один из моих дедов пропал без вести, и все мы — я и мои близкие, конечно, очень хотели бы узнать его судьбу», — написал губернатор.

Отряд «Кадет» был создан более 20 лет назад. За 25 проведенных экспедиций поисковики нашли и перезахоронили останки почти 3,5 тысяч солдат великой Отечественной, восстановили 799 имен без вести пропавших. Поисковое движение в Свердловской области составляет 18 тысяч человек.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...