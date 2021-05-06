Миронов предложил правительству увеличить пенсии силовиков

Ежегодно увеличение пенсий силовиков потребуется 53,3 млрд рублей бюджетных средств, считает Сергей Миронов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Работники силовых ведомств в России должны получать увеличенные пенсионные выплаты — размером с денежное довольствие каждого. Такого мнения придерживается депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Почти десять лет назад силовикам была обещана пенсия в размере 100% денежного довольствия. Потом в Минфине посчитали и решили, что денег на это нет. С 2012 им стали платить ее в размере 54% от денежного довольствия, а с 2013 года эту сумму начали индексировать на 2%», — сообщили в пресс-службе Миронова (релиз есть в распоряжении URA.RU).

Со следующего года депутат предлагает тратить на повышение пенсий этой категории граждан более 53 млрд рублей бюджетных денег. «С 1 января 2022 года при исчислении пенсии нужно учитывать 78,68% денежного довольствия, а с 2023 года проводить индексацию на 5% до достижения стопроцентного размера. Каждый год из федерального бюджета на это потребуется около 53,3 млрд рублей», — рассказал Миронов.

Ранее лидер партии назвал ответственных в увеличении пенсионного возраста. Он убежден, что в нынешней ситуации виноваты министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития, экс-глав Пермского края Максим Решетников. По мнению депутата, именно они выступили инициаторами проведения пенсионной реформы, которую нужно отменить, приводит его мнение телеканал 360.

Партия внесла в Государственную думу законопроект о понижении пенсионного возраста в начале апреля. Миронов пояснил, что женщины должны уходить на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет.