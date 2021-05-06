На берегу Каспийского моря нашли трупы 150 краснокнижных нерп. Ученые назвали причину

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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, волны, шторм, балтийское море, променад, волнолом, волнорез
Четверть животных найдена без шкур, рассказал ученый Фото:

Ученые из Москвы и Дагестана обнаружили на берегу Каспийского моря более 150 мертвых нерп — каспийских тюленей, занесенных в Красную книгу России. Причиной гибели названо браконьерство, сообщает директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета Алимурад Гаджиев.

«В основном животные молодые — годовалые, мы видим, что почти на всех есть следы сетей. Скорее всего, они попали в сети, утонули и их выловили. По меньшей мере четверть животных найдена без шкур, что говорит о браконьерстве», — рассказал он ТАСС.

Для исследования уже взяты образцы тканей мертвых животных. Это поможет определить структуру популяции и возраст погибших. Это серьезное снижение численности, приводит слова ученых Life.ru. Краснокнижные тюлени — единственные млекопитающие, обитающие в Каспийском море, напоминает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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