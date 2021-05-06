Четверть животных найдена без шкур, рассказал ученый Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ученые из Москвы и Дагестана обнаружили на берегу Каспийского моря более 150 мертвых нерп — каспийских тюленей, занесенных в Красную книгу России. Причиной гибели названо браконьерство, сообщает директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета Алимурад Гаджиев.

«В основном животные молодые — годовалые, мы видим, что почти на всех есть следы сетей. Скорее всего, они попали в сети, утонули и их выловили. По меньшей мере четверть животных найдена без шкур, что говорит о браконьерстве», — рассказал он ТАСС.

Для исследования уже взяты образцы тканей мертвых животных. Это поможет определить структуру популяции и возраст погибших. Это серьезное снижение численности, приводит слова ученых Life.ru . Краснокнижные тюлени — единственные млекопитающие, обитающие в Каспийском море, напоминает телеканал 360.