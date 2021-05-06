Ученые из Москвы и Дагестана обнаружили на берегу Каспийского моря более 150 мертвых нерп — каспийских тюленей, занесенных в Красную книгу России. Причиной гибели названо браконьерство, сообщает директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета Алимурад Гаджиев.
«В основном животные молодые — годовалые, мы видим, что почти на всех есть следы сетей. Скорее всего, они попали в сети, утонули и их выловили. По меньшей мере четверть животных найдена без шкур, что говорит о браконьерстве», — рассказал он ТАСС.
Для исследования уже взяты образцы тканей мертвых животных. Это поможет определить структуру популяции и возраст погибших. Это серьезное снижение численности, приводит слова ученых
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