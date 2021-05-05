05 мая 2021
04 мая 2021
03 мая 2021
02 мая 2021
01 мая 2021

Тюменским врачам готовы платить по 150 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, скорая помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь
Врачам скорой помощи предлагают зарплаты в 150 тысяч рублей Фото:

В службу скорой медицинской помощи Тюмени требуются 90 сотрудников, причем части из них готовы платить по 150 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводятся в базе вакансий департамента труда и занятости населения Тюменской области.

«Требуются: врачи скорой помощи — 10 вакантных мест», — такие данные содержатся в базе департамента труда и занятости населения Тюменской области. Специалистам готовы платить до 150 000 рублей в месяц.

Раньше подобные зарплаты предлагали только медикам, которые работают с больными коронавирусом. Однако в новых вакансиях специфические условия не указаны.

Кроме того, в службу скорой помощи Тюмени требуется 80 фельдшеров. Им предлагают до 55 000 рублей в месяц.

Ранее URA.RU писало, что в разгар пандемии скорой помощи требовались дополнительные сотрудники. В чем причина такого добора кадров в настоящий момент, когда заболеваемость идет на спад, неизвестно. В пресс-службу тюменской ССМП направлен запрос, ответ на момент публикации не поступил.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...