Тюменским врачам готовы платить по 150 тысяч рублей

Врачам скорой помощи предлагают зарплаты в 150 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В службу скорой медицинской помощи Тюмени требуются 90 сотрудников, причем части из них готовы платить по 150 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводятся в базе вакансий департамента труда и занятости населения Тюменской области.

«Требуются: врачи скорой помощи — 10 вакантных мест», — такие данные содержатся в базе департамента труда и занятости населения Тюменской области. Специалистам готовы платить до 150 000 рублей в месяц.

Раньше подобные зарплаты предлагали только медикам, которые работают с больными коронавирусом. Однако в новых вакансиях специфические условия не указаны.

Кроме того, в службу скорой помощи Тюмени требуется 80 фельдшеров. Им предлагают до 55 000 рублей в месяц.

Ранее URA.RU писало, что в разгар пандемии скорой помощи требовались дополнительные сотрудники. В чем причина такого добора кадров в настоящий момент, когда заболеваемость идет на спад, неизвестно. В пресс-службу тюменской ССМП направлен запрос, ответ на момент публикации не поступил.