Виктор Шептий избирался депутатом Заксобрания в 2004, 2008, 2011 и 2016 годах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий показал своим однопартийцам пример агитации в период праймериз «Единой России». После того, как партия провела для участников предварительного голосования учебу по ведению избирательной кампании, уральский политик первым съездил к ветеранам Великой Отечественной войны и записал о себе трехминутный видеоролик.

6 мая первый зампредседателя свердловского Заксобрания лично поздравил с наступающим Днем Победы двух ветеранов в Ирбите: 104-летнего Петра Шихова (прошел всю Великую Отечественную войну, был трижды ранен) и 89-летнюю труженицу тыла Марию Кискину (работала на заготовке леса, награждена орденами «Знак Почета» и «Октябрьской революции»). Политик приехал к ним в гости и вручил цветы с подарками.

«В этот день мы еще сильнее начинаем ценить подвиг, который совершили предки, и понимаем: надо быть готовым к защите Родины. Это звучит высокопарно, но речь идет не обязательно о сражениях и фронтах. Мы все — часть единой и большой страны, и день 9 Мая — поистине великий и всенародный», — подчеркнул Шептий.

6 мая Виктор Шептий поздравил свердловских ветеранов с Днем Победы Фото: сайт «Единой России»

Кроме того, Виктор Шептий выпустил трехминутный ролик, посвященный своей биографии. «Закончил горно-металлургический техникум, где работал в студенческом конструкторском бюро. Внедрял наши изобретения в жизнь на металлургическом комбинате. Но основной жизненный выбор был сделан позже. С золотой медалью окончил военное училище. Служил офицером ВДВ в братской Беларуси, откуда был отобран в спецназ ФСБ группу „Альфа“. Довелось принимать участие в боевых действиях», — рассказал о себе Шептий.

5 мая «Единая Россия» провела учебу для более чем 1000 участников праймериз из регионов (пройдут с 24 по 30 мая). Как писало URA.RU, во время занятий политики получили знания о том, как быть эффективными кандидатами, чтобы претендовать на победу. Лекции прочитали замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, и замруководителя ЦИК партии Роман Романов.