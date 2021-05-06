06 мая 2021

В Минтруде РФ объяснили, как самостоятельно рассчитать пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы рассчитать пенсию, нужно знать число накопленных пенсионных коэффициентов и стоимость одного Фото:

Россияне могут самостоятельно рассчитать назначенную им пенсию. Для этого существует простая формула, рассказал гендиректора ВНИИ труда Минтруда России Дмитрий Платыгин.

«Страховая пенсия — это количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, умноженных на стоимость этих коэффициентов в год выхода на пенсию, и фиксированная выплата. Как рассчитать количество индивидуальных пенсионных коэффициентов», — приводит «Российская газета» слова Платыгина. С 2021 года за год можно получить не более 10 пенсионных коэффициентов.

Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2021 году составляет 98,86 рубля. Фиксированной выплата — порядка 6 тысяч рублей в месяц. При этом коэффициенты начисляются даже безработным. К основным видам нестраховых периодов можно отнести военную службу по призыву, отпуск по уходу за ребенком, уход за инвалидом или пожилым человеком.

Поздний выход с работы увеличит размер пенсии, добавил Платыгин. Так, страховая пенсия по старости будет рассчитываться учитывая повышающейся коэффициент.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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