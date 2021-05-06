В Минтруде РФ объяснили, как самостоятельно рассчитать пенсию

Россияне могут самостоятельно рассчитать назначенную им пенсию. Для этого существует простая формула, рассказал гендиректора ВНИИ труда Минтруда России Дмитрий Платыгин.
«Страховая пенсия — это количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, умноженных на стоимость этих коэффициентов в год выхода на пенсию, и фиксированная выплата. Как рассчитать количество индивидуальных пенсионных коэффициентов», — приводит «Российская газета» слова Платыгина. С 2021 года за год можно получить не более 10 пенсионных коэффициентов.
Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2021 году составляет 98,86 рубля. Фиксированной выплата — порядка 6 тысяч рублей в месяц. При этом коэффициенты начисляются даже безработным. К основным видам нестраховых периодов можно отнести военную службу по призыву, отпуск по уходу за ребенком, уход за инвалидом или пожилым человеком.
Поздний выход с работы увеличит размер пенсии, добавил Платыгин. Так, страховая пенсия по старости будет рассчитываться учитывая повышающейся коэффициент.
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