В продукции тюменского производителя мяса нашли сальмонеллу

На свиноводческом комплексе нашли серьезные нарушения и понизили его статус Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В продукции крупнейшего свиноводческого комплекса Тюменской области — ООО «Согласие», нашли бактерии сальмонеллы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

«Согласно лабораторным испытаниям, в продукции ООО „Согласие“ установлено наличие бактерии рода Salmonella. Документы, подтверждающие отсутствие случаев сальмонеллеза среди поголовья свиней, не предоставлены», — рассказали в пресс-службе.

На предприятии нашли и другие нарушения. Например, вход на производство не оборудован санитарным пропускником, где сотрудники могут принять душ и сменить одежду. Также компания не смогла подтвердить, что за последний год у свиней не выявляли ящур.

Кроме того, специалисты Россельхознадзора понизили зоосанитарный статус предприятия: с максимального четвертого до второго компартмента. Чем выше этот показатель, тем лучше производство защищено от попадания на него заразных болезней.

ООО «Согласие» производит различную продукцию из мяса. Фирменные магазины предприятия расположены во всех крупных городах Тюменской области, в одной только Тюмени их 18.

Получить комментарий от руководства предприятия не удалось — директор отсутствовал на месте. В компанию направлен официальный запрос, ответ на момент публикации не поступил.