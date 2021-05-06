Алкотестер выявил у виновника аварии 1,26 мг алкоголя на литр воздуха Фото: Илья Московец © URA.RU

Пьяный житель Ишима (Тюменская область) спровоцировал аварию на трассе, в которой погиб пассажир его авто. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД региона. Погибший был в машине с маленьким сыном, сейчас мальчик в больнице.

«Пьяный водитель спровоцировал ДТП на 291-м километре федеральной трассы Тюмень-Омск. Накануне вечером „Тойота Королла“ на светофоре въехала в остановившуюся перед участком дорожных работ фуру. В результате 32-летний пассажир „Тойоты“, ехавший на переднем сиденье, скончался», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Освидетельствование водителя иномарки (32-летнего жителя Ишима) показало, что он был сильно пьян. Приборы выявили 1,26 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В аварии пострадали трое: сам водитель легковушки, семилетний мальчик (его папа погиб) и еще один пассажир. Впоследствии в больнице остался лишь один мужчина — у него травма живота и сотрясение мозга. Ребенок также находится под наблюдением. По информации регионального департамента здравоохранения, у мальчика черепно-мозговая травма.