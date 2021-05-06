СКР: сотрудники мэрии Перми подозреваются в халатности

Из-за падения на пермячку остановочного павильона возбуждено уголовное дело Фото: Анна Майорова © URA.RU

Следователи пермского СКР возбудили уголовное дело из-за падения на женщину остановки, сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета России. Предполагается, что инцидент произошел из-за халатности сотрудников департамента транспорта администрации Перми.

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения травм женщине во время падения остановочного павильона», — сообщает пресс-служба СУ СКР России по Пермскому краю. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Инцидент произошел 1 мая на остановке «ул. Вильвенская». Из-за порыва ветра остановочный павильон упал на проходившую мимо 45-летнюю женщину, которая получила травмы. После этого следователи допросили свидетелей, произвели изъятие документов в мэрии, назначили экспертизы.

URA.RU также попросило пресс-службу мэрии Перми прокомментировать информацию о возбуждении уголовного дела. На момент публикации ответ не получен.