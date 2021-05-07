Водителей могут оштрафовать в том числе за трещины на лобовом стекле Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Водителей в России могут ждать штрафы за такие нарушения, как отсутствие зеркала заднего вида и наличие трещин на лобовом стекле. Также россиян могут наказать за остановку на островке безопасности.

«Останавливаться на таких „островках“ допустимо только в случае крайней необходимости. Ответственность за несоблюдение требований этой разметки установлена в ч. 1 ст. 12.16 КоАП — это предупреждение или штраф 500 рублей», — сообщает Autonews.

Штраф 2,5 тысячи рублей предусмотрен за парковку на местах для резидентов. За парковку на закругленных треугольниках автомобилисты заплатят 2 тысячи рублей, а в Петербурге и Москве — 3 тысячи рублей. При парковке с заездом на парковочные линии придется заплатить 500 рублей. Штраф на ту же сумму выпишут при отсутствии зеркала заднего вида или наличии большой трещины на лобовом стекле.

Также водителей предупредили, что нельзя оставлять на парковке автомобили без номеров. Нарушением считается установка оборудования, которое не было предусмотрено конструкцией машины. Для этого необходимо разрешение. К этой категории нарушений относится установка шин не по одобренному автопроизводителем типоразмеру.

Ранее в ГИБДД сообщили о новых штрафах. Поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях, проект закона поступил в Аналитический центр при правительстве Российской Федерации.