Писатель Прилепин раскритиковал творчество Шнурова. «Ниже плинтуса»

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Объединительный съезд
Захар Прилепин считает, что у Сергея Шнурова банальное мышление Фото:

У певца и блогера Сергея Шнурова мания величия и банальное мышление. Таким мнением поделился писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин.

«Шнуров — это банальное мышление, ничего там нет глубокого. В стране, где Маяковский был, Саша Чёрный, где были настоящая сложность, остроумие, сейчас какая-то заборная чепуха. У него мания величия. Это все ниже плинтуса», — поделился своим мнением Прилепин на своем youtube-канале.

Ранее Шнурова раскритиковала также телеведущая Ксения Собчак. По ее словам, они были хорошими друзьями, а он предал ее и их отношения, пишет «Царьград». Также нелестно отзывался в адрес певца музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, сообщает «Национальная служба новостей». Позднее он даже написал заявление в полицию на Шнурова за заведомо ложный донос.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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