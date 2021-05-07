Захар Прилепин считает, что у Сергея Шнурова банальное мышление Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У певца и блогера Сергея Шнурова мания величия и банальное мышление. Таким мнением поделился писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин.

«Шнуров — это банальное мышление, ничего там нет глубокого. В стране, где Маяковский был, Саша Чёрный, где были настоящая сложность, остроумие, сейчас какая-то заборная чепуха. У него мания величия. Это все ниже плинтуса», — поделился своим мнением Прилепин на своем youtube-канале.

Ранее Шнурова раскритиковала также телеведущая Ксения Собчак. По ее словам, они были хорошими друзьями, а он предал ее и их отношения, пишет « Царьград ». Также нелестно отзывался в адрес певца музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, сообщает «Национальная служба новостей». Позднее он даже написал заявление в полицию на Шнурова за заведомо ложный донос.