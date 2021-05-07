У певца и блогера Сергея Шнурова мания величия и банальное мышление. Таким мнением поделился писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин.
«Шнуров — это банальное мышление, ничего там нет глубокого. В стране, где Маяковский был, Саша Чёрный, где были настоящая сложность, остроумие, сейчас какая-то заборная чепуха. У него мания величия. Это все ниже плинтуса», — поделился своим мнением Прилепин на своем youtube-канале.
Ранее Шнурова раскритиковала также телеведущая Ксения Собчак. По ее словам, они были хорошими друзьями, а он предал ее и их отношения, пишет «
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